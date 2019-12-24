Похоже режиссер Тигран Кеосаян такой же пропагандист Кремля, как и его жена

Муж топ-пропагандистки Кремля поразил заявлением об Украине во время прямого эфира

Так, скандальный российский режиссер Тигран Кеосаян, который по совместительству является мужем топ-пропагандистки Кремля Маргариты Симоньян сделал наглое заявление об Украине.

Он заявил, что Украина якобы всего лишь часть Российской Федерации, она никогда не была и не будет самостоятельным государством.

Свое скандальное заявление он сделал во время эфира пропагандистской телепередачи "60 минут", которую транслируют на телеканале "Россия 1". Тигран обратился к украинцам и сказал, что они являются частью РФ и будут ездить по Крымскому мосту, ведь он якобы часть одной страны.

"Самое главное, что мы, как держава, а самое главное Вы, как часть "великой державы". Ведь Украина - это часть "великой" Российской державы. Поэтому самое главное, что мы русские люди не можем жить без великих свершений. Поэтому я хочу поздравить всех кто работал на этом мосту все эти четыре года. Вы тоже будете по нему ездить, ведь мы одна страна", - разразился своими неуместными заявлениями Тигран Кеосаян.

Также ранее сообщалось, что топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев признался, что в России просто обожают Украину и скоро множество россиян будут жить на ее территории.

"Вы бы знали, сколько у нас этнических украинцев среди членов правительства, членов Совета Федерации, депутатов Госдумы. Мы вообще обожаем украинцев. У нас антиукраинских настроений и близко нет", - ехидно солгал Соловьев.

Соловьев также ухмыляясь заявил, что только к концу 2019 года на территории ДНР и ЛНР будет 200 тысяч российских граждан.