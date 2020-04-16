Украинские граждане забудут о том, что РФ аннексировала Крым и начала военные действия на Донбассе



Такое мнение в эфире пропагандистского телеканала «Россия 1» озвучил российский режиссер Тигран Кеосаян.



По его словам, украинцы опять будут относиться к Российской Федерации как к дружескому государству.

Во время пропагандистской передачи, российский политический деятель Никита Исаев высказал мнение, что Россия потеряла Украину из-за собственных ошибок, но режиссер с этим не согласился

«Вы о чем вообще говорите? Всего три года нужно для того, чтобы украинские телеканалы рассказывали, какие мы братья, - и каждый из тех, кто сейчас нас называет врагами, станут нашими друзьями. О чем вы говорите?», - заявил он.

Кроме того, режиссер уверен, что это неизбежно.

"Россия и Украина на Марс не улетят. Украина постоянно будет находиться под влиянием России", - заявил он.

Ранее, скандальный режиссер назвал Украину частью российской державы.

«Мы держава! Конечно, и Украина — это часть великой российской державы. Мы, русские люди, — а я русский человек! — не можем жить без великих свершений. Это величайшее сооружение, по которому когда-то и вы сможете ездить. Вы можете ездить, потому что это одна страна. Мы — одна страна», — заявил он.



Ранее он допустил, что РФ может "нанести сокрушительный удар" по Украине.

По его словам, это произойдет, если от Украины будет исходить хоть малейшая угроза.



"Мы должны быть жестче с хамами. Какая-либо минимальная угроза безопасности Российской Федерации должна повлечь за собой неминуемый точечный сокрушительный удар с использованием всего арсенала вооружений, которые мы имеем", - говорил он.

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