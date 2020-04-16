Відома російська співачка Юлія Савічева зробила дивну заяву
Одна з найпопулярніших співачок Росії Юлія Савічева в одному з інтерв'ю для російських ЗМІ похвалилася, що навчилася стріляти з автомата.
Але чомусь свої нові навички стрільби з автомата вона зв'язала, навіщось, з Україною.
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"Нещодавно відпочивала в Криму. Прогулюючись по набережній Ялти, побачила вивіску "Тир". І мені шалено захотілося навчитися стріляти. Подумала: час зараз неспокійний - раптом знадобиться? Зайшла, а там справжній автомат Калашникова! Хлопчик-інструктор показав, як правильно тримати стовбур, цілитися. Я натиснула на курок - і одразу потрапила в десятку!", - заявила Савічева.
Крім того, вона звинуватила Україну в тому, що країна робить все можливе, щоб помститися Росії за Крим, але тепер вона навчилася стріляти і готова дати відсіч "злочинців".
"Тепер я можу дати відсіч будь-яким лиходіям! В Україні вже не знають, що придумати нам навзаєм. Зате в Криму я бажаний гість. Тому що Крим наш!", - зробила скандальну заяву співачка.
Також раніше повідомлялося, що співак Олександр Маршал запропонував всім тим, хто незадоволений президентом РФ Володимиром Путіним, виїхати з Росії.
Відповідаючи на питання, чи є він прихильником Путіна, музикант переадресував це в сторону журналіста, щоб не довелося відповідати на незручне запитання.
"Я не розумію, а хто його не прихильник? Ви — ні? Ну а навіщо тоді ви живете тут? Їдьте в іншу країну, живіть там", - заявив російський співак Олександр Маршал.
Нагадаємо, що лідер "Мумій Троля" відкрив очі на життя в РФ.
Як повідомляла Politeka, російський поет присоромив окупантів за агресію проти України.
Також Politeka писала, що Макаревич підколов Путіна за "любов" до Донбасу.