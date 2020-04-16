Известная российская певица Юлия Савичева сделала странное заявление

Одна из самых популярных певиц России Юлия Савичева в одном из интервью для российских СМИ похвасталась, что научилась стрелять из автомата.

Но почему-то свои новые навыки стрельбы из автомата она связала, зачем-то, с Украиной.

"Недавно отдыхала в Крыму. Прогуливаясь по набережной Ялты, увидела вывеску "Тир". И мне безумно захотелось научиться стрелять. Подумала: время сейчас неспокойное - вдруг пригодится? Зашла, а там настоящий автомат Калашникова! Мальчик-инструктор показал, как правильно держать ствол, целиться. Я нажала на курок - и сразу попала в десятку!", - заявила Савичева.

Кроме того, она обвинила Украину в том, что страна делает все возможное, чтобы отомстить России за Крым, но теперь она научилась стрелять и готова дать отпор "злодеям".

"Теперь я могу дать отпор любым злодеям! В Украине уже не знают, что придумать нам в отместку. Зато в Крыму я гость желанный. Потому что Крым наш!", - сделала скандальное заявление певица.

Также ранее сообщалось, что певец Александр Маршал предложил всем тем, кто недоволен президентом РФ Владимиром Путиным, уехать из России.

Отвечая на вопрос, является ли он сторонником Путина, музыкант переадресовал это в сторону журналиста, чтобы не пришлось отвечать на неудобный вопрос.

"Я не понимаю, а кто его не сторонник? Вы — нет? Ну а зачем вы тогда живете здесь? Уезжайте в другую страну, живите там", - заявил российский певец Александр Маршал.

Напомним, что лидер "Мумий Тролля" открыл глаза на жизнь в РФ.