У гонитві за знижками та подарунками люди забули про безпеку

У Маріуполі новий продуктовий супермаркет,не встигнувши відкритися, втрапив у грандіозний скандал

Незважаючи на карантин, адміністрація магазину вирішила залучити покупців розіграшем призів та знижками, однак, мабуть, не врахувала той момент, що за призами з'являться сотні людей, яким плювати на карантин.

Відео, що показує, як близько 200 людей штурмують супермаркет, з'явилося в групі «0629.com.ua Місто Маріуполь» у Фейсбуці.

Як видно на записі, люди хоч і в масках, але дистанції ніхто не дотримується.

Незабаром до магазину приїхали п'ять авто патрульної поліції, а також заступники міського голови Ксенія Сухова, Сергій Орлов і Аркадій Мішків. Маркет на вимогу мерії закрили, а у покупців, які там були на момент приїзду правоохоронців, взялися перевіряти документи.

Тих, хто не міг надати паспорт, забирали у відділення поліції для встановлення особи. Журналістам копи пояснили, що такий крок робиться для того, щоб, якщо хтось захворіє коронавірусом, можна було встановити коло осіб, з якими контактував заражений, і відправити їх на самоізоляцію.

Що ж стосується громадян, то своє безпардонне порушення умов карантину вони пояснили тим, що їм набридло сидіти вдома і захотілося в люди.

Мариупольцы штурмуют новый супермаркет Gepostet von Анна Працкова am Donnerstag, 16. April 2020

Під відео в Фейсбуці – сотні коментарів, в яких громадяни не соромляться у виразах.

«Кожному на виході штраф у подарунок 17 000. Іншим урок буде. І магазину за те, що не можуть організувати все як годиться під час карантину», «Через таких бидляків ще рік посидимо на карантині 😈😈😈», «За подарунок хоч у вогонь, хоч у воду, хоч у лікарню. Хоч на цвинтар», «А де наша влада була, коли більше тижня йшла реклама. Чи вони глухі?», «Безглузде стадо!», – пишуть користувачі.

Не обійшов ситуацію стороною і відомий український політолог Юрій Романенко, підкресливши, що це – «чисто українська історія».

«У нашому випадку роль нелюда грає жадібність. Загалом-то, вона – причина нашої убогості цієї держави і суспільства і у всіх інших випадках. Як це не іронічно звучить, але правильно Онуфрій, за гріхи цей вірус прийшов. Точніше кажучи, гріхи людські полегшують природі виконати високу місію природного відбору», – зазначив він у своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, поминальні дні в Україні можуть скасувати, з'явилася офіційна заява.

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