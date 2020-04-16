Випускникам буде не до свята

Українські школи закликали відмовитися від останніх дзвоників та випускних у цьому році

З відповідним закликом виступило міністерство освіти і науки України. На сайті відомства з'явився відповідний інформаційний лист, звернений до адміністрації українських шкіл.

В тексті в. о. голови Міносвіти Любомири Мандзій керівництву шкіл пропонують утриматися від масових заходів, у тому числі від «Останнього дзвоника» та випускних вечорів, у зв'язку з карантином.

Крім того, підсумкове річне оцінювання учнів пропонується проводити дистанційно. У листі наводяться рекомендації щодо організації відповідних онлайн-заходів.

У міністерства освіти також оголосили, що оформлення атестатів про середню освіту, свідоцтв та табелів в школах повинно бути закінчено не пізніше 15 червня 2020 року. Учням з 1-го по 8-й і 10-х класів копії документів повинні будуть надіслати електронною поштою, а оригінал видати у вересні. Для видачі свідоцтв випускникам адміністрації шкіл повинні будуть розробити відповідні графіки з урахуванням норм карантину.

Раніше повідомлялося, що в Міністерстві освіти підготували два сценарії проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Так, якщо обмеження скасують на початку червня, то ЗНО можна буде провести вже в червні, основну сесію - з 25 червня.

Якщо терміни карантину будуть продовжені, то пробне ЗНО проведуть у серпні, а сесію почнуть 25 серпня.

Державна підсумкова атестація для учнів 4 та 9 класів в 2020 році скасовано.

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