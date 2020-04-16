Від такого видовища стає не по собі

Над вигорілим Чорнобилем помітили «пекельне» червоне сонце

Після масштабних пожеж, які підібралися впритул до зони відчуження, територія навколо Чорнобиля починає повільно приходить до тями. Однак, у небі над нею 16 квітня помітили тривожний знак.

У четвер на Київ і область обрушилася потужна пилова буря, через яку небо виявилося затягнуто величезною хмарою пилу. Це перетворило сонце над Чорнобильською зоною в зловісну червону крапку.

Фотографією «знака зверху» поділився на своїй сторінці у Фейсбук член Громадської Ради у Державному агентстві України з управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко.

«Сонце Чорнобиля сьогодні таке», - підписав знімок він.

Українці тут же взялися коментувати фото.

«Шиждець», «Таке дивне червоне сонце», «"І сказав Господь Мойсеєві: простягни руку твою до неба, і буде темрява на Єгипетській землі, відчутна темрява." Якось так…», «Щось неймовірне», «Ефект сепії. За змістом сумно, але є в цій картинці щось зачаровуюче», - пишуть люди.

Нагадаємо, що напередодні у мережі з'явилося фото, на якому можна було побачити, як над випаленою землею Чорнобиля з'явилася веселка. Виглядало це як справжній знак згори, покликаний підбадьорити українців.

Згідно з оперативною інформацією прес-служби ДСНС, станом на 14 квітня, в Зоні відчуження немає відкритого вогню, спостерігається незначне тління лісової підстилки окремими осередками.

Нагадаємо, над вигорілим Чорнобилем помітили знак згори, з'явилося фото.

Як повідомляла Politeka, українці вклонилися перед хлопцями, які гасили пожежу в Чорнобилі, фото героїв.

Також Politeka писала, що ситуація в палаючому Чорнобилі важка, українців попередили про нову біду.