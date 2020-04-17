З'явилися подробиці вчорашнього обміну полоненими між Україною і кремлівськими маріонетками "Л/ДНР"

Про це пише Politeka.net.

Як відомо, в рамках вчорашнього обміну в Україну повернулися 20 осіб.

Офіційний Київ, у свою чергу, передав російським окупаційним формуванням "Л/ДНР" 14 людей, ще четверо відмовилися повертатися на непідконтрольний Україні Донбас.

Крім військових і цивільних, терористи передали Україні молодого патріота Сергія Русинова.

"Відбувся черговий обмін полоненими. Додому, в Україну повернулися 20 Українців, серед них - Русинов Сергій, якому бойовики інкримінували шпигунство і нацизм, дали 6 років в'язниці за слова «Люблю маму хардкор та Україну». З поверненням! Ласкаво просимо додому", - повідомили в Twitter.

22-річний патріот знаходився в полоні з квітня 2018 року. Підконтрольні Кремлю окупанти звинуватили Сергія Русинова в тому, що він нібито в соцмережах закликав місцевих жителів Донбасу "вступати в ряди Азова".

Маріонетковий "суд" присудив йому 6 років ув'язнення, а напередодні затримання Сергій Русинов на своїй сторінці ВКонтакте у графі "Про себе" написав: "Люблю маму, хардкор і Україну".

Спершу Сергія Русинова тримали на підвалі, а потім перевели до Слав'яносербської колонії, яка і до війни славилася своїм суворим режимом. Сюди потрапляли люди, які скоїли особливо тяжкі злочини.

Раніше ми повідомляли, 16 квітня Україна повернула 20 бранців з окупованих територій. Процес відбувався в районі Горлівки і Щастя

Це вже третій етап звільнення за каденції Зеленського. Перший відбувся у вересні минулого року, коли додому повернулися 35 українців, другий у грудні 2019 - 76 громадян.

У прес-службі Офісу президента відзначають, що тривають переговори про звільнення решти бранців. Віце-прем'єр-міністр Олексій Резніков також заявив, що наступний обмін полоненими з підконтрольними Кремлю окупаційними формуваннями "Л/ДНР" може відбутися через місяць-півтора.

Нагадаємо, українських бранців вирвали з лап ворога, перші кадри і деталі обміну.

Як повідомляла Politeka, Зеленський з черепом передав агресивне послання Кремля: "Україна або...", скандальні кадри.