На Донбассе начался обмен пленными между "ДНР" и Украиной

Как сообщила пресс-служба Офиса президента, Украина возвращает 19 своих граждан, находящихся в плену на временно оккупированных территориях.

"Учитывая карантинные ограничения, которые действуют в государстве, по возвращении освобожденные украинцы направятся на обязательную обсервацию", – говорится в сообщении.

Обмен удерживаемых лиц происходит в рамках формата "всех на всех".

"Продолжаются переговоры об освобождении украинцев, содержащихся на территории оккупированного Крыма и в России. Следует помнить, что обнародование в СМИ имена тех, кого Украина пытается вернуть, усложняет процесс их включения в списки на освобождение", – подчеркнули в ОП.

Процесс происходит процесс в районе КПП Горловки. На место прибыли представители Красного креста и ОБСЕ.

По информации российских СМИ, "ДНР" должна передать Украине восемь удерживаемых лиц, а Киев - десять.

По неофициальным данным, обмен удерживаемыми лицами между Украиной и «ДНР» уже завершен. Обмен с «ЛНР» состоится в обед.