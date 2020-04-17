Появились подробности вчерашнего обмена пленными между Украиной и кремлевскими марионетками "Л/ДНР"

Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, в рамках вчерашнего обмена в Украину вернулись 20 человек.

Официальный Киев, в свою очередь, передал российским оккупационным формированиям "Л/ДНР" 14 человек, еще четверо отказались возвращаться на неподконтрольный Украине Донбасс.

Помимо военных и гражданских, террористы передали Украине молодого патриота Сергея Русинова.

"Произошёл очередной обмен пленными. Домой в Украину вернулись 20 Украинцев, среди них - Русинов Сергей, которому боевики инкриминировали шпионаж и нацизм, дали 6 лет тюрьмы за слова «Люблю маму хардкор та Україну». С возвращением! Добро пожаловать домой", - сообщили в Twitter.

22-летний патриот находился в плену с апреля 2018 года. Подконтрольные Кремлю оккупанты обвинили Сергея Русинова в том, что он якобы в соцсетях призывал местных жителей Донбасса "вступать в ряды Азова".

Марионеточный "суд" присудил ему 6 лет заключения, а накануне задержания Сергей Русинов на своей странице ВКонтакте в графе "О себе" написал: "Люблю маму, хардкор и Украину".

Сперва Сергея Русинова держали на подвале, а потом перевели в Славяносербскую колонию, которая и до войны славилась своим суровым режимом. Сюда попадали люди, совершившие особо тяжкие преступления.

Ранее мы сообщали, 16 апреля Украина вернула 20 пленников с оккупированных территорий. Процесс происходил в районе Горловки и Счастья

Это уже третий этап освобождения при каденции Зеленского. Первый состоялся в сентябре прошлого года, когда домой вернулись 35 украинцев, второй в декабре 2019 - 76 граждан.

В пресс-службе Офиса президента отмечают, что продолжаются переговоры об освобождении остальных пленников. Вице-премьер-министр Алексей Резников также заявил, что следующий обмен пленными с подконтрольными Кремлю оккупационными формированиями "Л/ДНР" может состояться через месяц-полтора.

Напомним, украинских пленников вырвали из лап врага, первые кадры и детали обмена.

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