Російський актор Василь Лановий поділився думкою щодо єдності росіян і українців

Як повідомляє Politeka.net, артист розповів російським журналістам, що його і дружину позбавили батьківщини ще під час перебудови. Тому він свого часу відмовився від головної ролі в українському фільмі.

"Я сам за національністю українець, народився і живу в Москві. Коріння і тут, і там, як і рідні в Росії і в Україні. Як накажете відчувати себе в цьому житті сьогодні при цьому штучному зведенні кордонів, і між ким? Братами по крові, споконвіку жили поруч та перемішались родинними зв'язками, кровними зв'язками", - заявив Лановий.

Через свою антиукраїнську позицію він навіть відмовився від великої ролі в історичному фільмі, який знімали у Києві.

"Я ненавиджу будь-який націоналізм, як російський, так і український. Тому, коли відчув на зйомках фільму "Богдан Хмельницький" в Києві, куди мене запрошували на головну роль, що можу стати провідником українського націоналізму, тут же негайно відмовився від зйомок. Як же я міг після цього фільму, де росіяни виглядають варварами, завойовниками, людям в очі дивитися?", - Лановий розповів журналістам.

До речі, актриса Валентина Тализіна підтримала агресію РФ в Україні.

За її словами, позиція Росії щодо Криму правильна, так як "вони розперезалися там (в Україні - ред) ".

"Я пам'ятаю війну — це страшно. Тому у мене не було сумнівів, що потрібно підписати звернення. Вся бідна Україна зараз в розбраті. Я вважаю, що позиція Росії з Криму правильна", - переконана актриса.

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