Цим областям не позаздриш

Погода на Великдень буде помірно теплою і сухою, проте в деяких областях пройде дощ

Відповідний прогноз погоди на 19 квітня представив Укргідрометцентр. Синоптики стверджують, що в неділю майже по всій країні буде без опадів. Дощі пройдуть тільки вдень в Одеській і Миколаївській областях. Також невеликі опади можливі у північних областях, але лише в другій половині дня.

Вітер буде західний і північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Вночі середня температура в Україні становитиме -1…+3 градуси. На півдні при цьому стовпчики термометра в нічний час піднімуться від +4 до +6 градусів.

Вдень повітря прогріється до +10…+17 градусів. Найтепліше буде в південних областях і на Закарпатті, де температура підніметься до +13…+18 градусів.

У Києві 19 квітня можлива невелика хмарність. Температура вдень становитиме +10…+12 градусів, а вночі – від +1 до +3.

До цього ми також писали, в недалекому майбутньому на території Одеської області може опинитися під водою.

Причиною назрівання катастрофи стане льодовик Туейтс в Антарктиді, який вже зараз втрачає 252 млрд тонн льоду кожен рік. Застереження зробили фахівці Університету Орегони.

Вчені за допомогою дрона проаналізувати потоки води, які омивають льодовик і результати дослідження виявилися досить невтішними: з усіх сторін льодовик оточений потоками теплою глибинної океанічної води.

Нагадаємо, погода на Великдень розділить Україну, про весну можна забути: яким областям не пощастить.

Як повідомляла Politeka, весна влаштувала справжній бунт, Україну знову накриють заморозки.

Також Politeka писала, що погода на вихідних покаже характер, після Великодня буде ще гірше.