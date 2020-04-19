Погода на Пасху будет умеренно теплой и сухой, однако в некоторых областях пройдет дождь

Соответствующий прогноз погоды на 19 апреля представил Укргидрометцентр. Синоптики утверждают, что в воскресенье почти по всей стране будет без осадков. Дожди пройдут днем только в Одесской и Николаевской областях. Также небольшие осадки возможны в северных областях, но лишь во второй половине дня.

Ветер будет западным и северно-западным со скоростью 5-10 м/с.

Ночью средняя температура в Украине составит -1…+3 градуса. На юге при этом столбики термометра в ночное время поднимутся от +4 до +6 градусов.

Днем воздух прогреется до +10…+17 градусов. Теплее всего будет в южных областях и на Закарпатье, где температура поднимется до +13…+18 градусов.

В Киеве 19 апреля возможна небольшая облачность. Температура днем составит +10…+12 градусов, а ночью – от +1 до +3.

До этого мы также писали, в скором будущем территория Одесской области может оказаться под водой.

Причиной назревающей катастрофы станет ледник Туэйтс в Антарктиде, который уже сейчас теряет 252 млрд тонн льда каждый год. Предостережение сделали специалисты Университета Орегоны.

Ученые при помощи дрона проанализировать потоки воды, омывающие ледник и результаты исследования оказались весьма неутешительными: со всех сторон ледник окружен потоками теплой глубинной океанической воды.

Напомним, погода на Пасху разделит Украину, о весне можно забыть: каким областям не повезет.

Как сообщала Politeka, весна устроила настоящий бунт, Украину снова накроют заморозки.

Также Politeka писала, что погода на выходных покажет характер, после Пасхи будет еще хуже.