Стало відомо, з чого стартує навчальний рік для українських школярів

Про це інформує прес-служба Міністерства освіти, передає Politeka.net.

Відомство розіслало школам листи, в яких попередило, що новий навчальний рік почнеться з перевірки знань у школярів.

Навчальним закладам рекомендують провести «вхідне оцінювання», щоб зрозуміти, які знання у школярів. Також школи повинні суттєво збільшити кількість уроків, щоб учні могли надолужити згаяне на карантині.

Шкільні журнали вчителі зможуть заповнювати вже після ослаблення карантину, а «основною метою оцінки учнів в умовах дистанційного навчання є не перевірка знань і оцінки, а забезпечення зворотного зв'язку вчителя з учнями». Тому викладачі можуть надавати креативні завдання та проекти.

Що стосується проведення дистанційних уроків, то їх можуть проводити через Googleclassroom, Naurok, Moodle, Skype, Zoom і в закритих групах соцмереж.

Також МОН не радить проводити такі масштабні заходи, як "останні дзвінки", а оформити табелі і атестати шкільні заклади повинні до 15 червня.

Раніше ми розповідали про те, що в Міністерстві освіти підготували два сценарії проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Так, якщо обмеження через пандемію китайського вірусу скасують на початку червня, то ЗНО можна буде провести вже в червні, основну сесію - з 25 червня.

Якщо терміни карантину будуть продовжені, то пробне ЗНО проведуть у серпні, а сесію почнуть 25 серпня.

Державна підсумкова атестація для учнів 4 та 9 класів в 2020 році скасовано.

Нагадаємо, українські школярі будуть вчитися літа: "зате скасують...", що придумали в Міносвіти.

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