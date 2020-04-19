Стало известно, с чего стартует учебный год для украинских школьников

Об этом информирует пресс-служба Министерства образования, передает Politeka.net.

Ведомство разослало школам письма, в которых предупредило, что новый учебный год начнется с проверки знаний у школьников.

Учебным заведениям рекомендуют провести «входящее оценивания», чтобы понять, какие знания у школьников. Также школы должны существенно увеличить количество уроков, чтобы ученики могли наверстать упущенное на карантине.

Школьные журналы учителя смогут заполнять уже после ослабления карантина, а «основной целью оценки учащихся в условиях дистанционного обучения является не проверка знаний и оценки, а обеспечение обратной связи учителя с учениками». Поэтому преподавателя могут предоставлять креативные задачи и проекты.

Что касается проведения дистанционных уроков, то их могут проводить через Googleclassroom, Naurok, Moodle, Skype, Zoom и в закрытых группах соцсетей.

Также МОН не советует проводить такие крупные мероприятия, как "последние звонки", а оформить табели и аттестаты школьные учреждения должны до 15 июня.

Ранее мы рассказывали о том, что в Министерстве образования подготовили два сценария проведения внешнего независимого оценивания. Так, если ограничения из-за пандемии китайского вируса отменят в начале июня, то ВНО можно будет провести уже в июне, основную сессию - с 25 июня.

Если сроки карантина будут продолжены, то пробное ВНО проведут в августе, а сессию начнут 25 августа.

Государственная итоговая аттестация для учеников 4 и 9 классов в 2020 году отменена.

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