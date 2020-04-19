Українці вирушили до церкви на Великдень і порушували правила

Пасха показала, що деякі українці не вірять у китайський вірус. Президент, МВС і Моз попросили громадян сидіти вдома, але цього не сталося. Можна припустити, що Україна буде карантинить вічно з-за майбутнього поширення вірусу. Про це пише "Главред".

Наприклад, в Івано-Франківську церква УПЦ МП зібрала масова хода. На кадрах видно, що люди зібралися їхати в Почаївську лавру, щоб там відсвяткувати Великдень.

У Дніпрі порушили карантин біля Троїцької церкви. Там люди зібралися 17 квітня. Парафіяни не дотримувалися дистанції і приходили без масок і рукавичок. Близько 80 людей зібралися.

На Львівщині у Самборі теж люди зібралися 17 квітня. Вони влаштували по місту масова хода. При цьому багатьох можна побачити без захисних масок.

Повідомлялося, що боксер Олександр Усик, який раніше закликав йти в церкву під час карантину, визнав, що помилявся.

Він зазначив, що від своїх слів не відмовляється, але у зв'язку ситуацією яка склалася, він закликав віруючих залишитися на Великдень вдома.

"Кажуть, що коли люди не визнають свої помилки - це погано, а коли вони визнають помилки - це, напевно, добре. Коли я тільки почув про закриття храмів, закликав йти в храми", - сказл Усик.

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