Українці вирушили до церкви на Великдень і порушували правила
Пасха показала, що деякі українці не вірять у китайський вірус. Президент, МВС і Моз попросили громадян сидіти вдома, але цього не сталося. Можна припустити, що Україна буде карантинить вічно з-за майбутнього поширення вірусу. Про це пише "Главред".
Наприклад, в Івано-Франківську церква УПЦ МП зібрала масова хода. На кадрах видно, що люди зібралися їхати в Почаївську лавру, щоб там відсвяткувати Великдень.
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У Дніпрі порушили карантин біля Троїцької церкви. Там люди зібралися 17 квітня. Парафіяни не дотримувалися дистанції і приходили без масок і рукавичок. Близько 80 людей зібралися.
На Львівщині у Самборі теж люди зібралися 17 квітня. Вони влаштували по місту масова хода. При цьому багатьох можна побачити без захисних масок.
Повідомлялося, що боксер Олександр Усик, який раніше закликав йти в церкву під час карантину, визнав, що помилявся.
Він зазначив, що від своїх слів не відмовляється, але у зв'язку ситуацією яка склалася, він закликав віруючих залишитися на Великдень вдома.
"Кажуть, що коли люди не визнають свої помилки - це погано, а коли вони визнають помилки - це, напевно, добре. Коли я тільки почув про закриття храмів, закликав йти в храми", - сказл Усик.
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