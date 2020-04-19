Всіх, хто мріє про скасування всеукраїнського карантина у зв'язку з епідемією китайського вірусу 24 квітня, чекає розчарування

Карантин, який діє в Україні і закінчення якого анонсували вже в наступну п'ятницю, 24 квітня, буде продовжений.

Це пов'язано з тим, що влада очікує на спалах епідемії китайського вірусу протягом наступних двох тижнів після Великодня, передає «Сегодня».

Причина такого песимізму в тому, що під час святкування українці масово порушували карантинні обмеження: до церкви йшли юрбою, не дотримувалися дистанції тощо.

Анонімне джерело, посилаючись на вище керівництво Міністерства охорони здоров'я України, повідомило, що карантин планують продовжити до середини травня. Що ж стосується заходів щодо його ослаблення, то вони почнуться не раніше, ніж пройдуть всі прогнозовані спалахи захворювання.

«Буде продовження до середини травня. Потім послаблять для деяких груп населення, щоб остаточно не впала економіка. Ослаблення будуть для тих, хто працює. Для людей з групи ризику обмеження залишаться», – цитує видання працівника однієї зі служб, робота якої координується через вище керівництво МОЗ.

Другий спалах після Великодня очікується на травневі свята. Якщо громадяни України і далі будуть ігнорувати всі застереження влади і брати участь у масових заходах без дотримання мінімальних заходів профілактики, карантин, що всім вже порядком набрид, може затягнутися на тривалий період.

Ми розповідали про те, що на Великдень особливим цинізмом відзначилися церкви Московського патріархату, які, незважаючи на всі рекомендації, активно закликали парафіян на службу й освячення пасок.

Нагадаємо, влада в Україні пішла на крайні заходи.

А ще Politeka писала, що Зеленський повідомив, коли українці вийдуть на роботу і запустять транспорт.

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