Всех, кто мечтает об отмене всеукраинского карантина в связи с эпидемией китайского вируса 24 апреля, ждет разочарование

Карантин, который действует в Украине и окончание которого анонсировали уже в следующую пятницу, 24 апреля, будет продолжен.

Это связано с тем, что власти ожидают вспышку эпидемии китайского вируса в течении следующих двух недель после Пасхи, передает «Сегодня».

Причина такого пессимизма в том, что во время празднования украинцы массово нарушали карантинные ограничения: в церковь шли толпами, не придерживались дистанции и тому подобное.

Анонимный источник, ссылаясь на высшее руководство Министерства здравоохранения Украины, сообщил, что карантин планируют продолжить до середины мая. Что же касается мер по его ослаблению, то они начнутся не раньше, чем пройдут все прогнозируемые вспышки заболевания.

«Будет продление до средины мая. Потом ослабят для некоторых групп населения, чтобы окончательно не упала экономика. Ослабления будут для тех, кто работает. Для людей из группы риска ограничения останутся», – цитирует издание сотрудника одной из служб, работа которой координируется через высшее руководство Минздрава.

Вторая вспышка после Пасхи ожидается на майские праздники. Если граждане Украины и дальше будут игнорировать все предостережения властей и участвовать в массовых мероприятиях без соблюдения минимальных мер профилактики, карантин, который всем уже порядком надоел, может затянуться на длительный период.

Мы рассказывали о том, что на Пасху особым цинизмом отличились церкви Московского патриархата, которые, несмотря на все рекомендации, активно зазывали прихожан на службу и освящение куличей.

Напомним, власть в Украине пошла на крайние меры

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