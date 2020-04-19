Український боксер розповів, що думає про президента України Володимира Зеленском

Боксер-важковаговик Олександр Усик (17-0, 13 КО) поділився думкою про керівництві президента України Володимира Зеленського. Про це пише Gazeta.ua.

"Він один, у нього немає команди. Хтось скаже, що я його захищаю. Я цього не роблю, але у нього немає професійної команди, яка буде робити те, що потрібно для країни. Щоб наша країна, як квітка, розквітала. У нас дуже багато є ресурсів, всього-всього-всього. Але немає команди, адже кожен хоче заробити», – сказав Усик в одному з інтерв'ю.

Усик зазначив, що у Зеленського великі проблеми.

«Зеленський нічого не зробить, навіть якщо хоче. Я абсолютно не стежу за тим що він говорить, як він веде справи, але, що у нього великі проблеми - це видно. Мені його не жаль, жалість - це гріх. Він знав, куди йде, принаймні припускав, що бути президентом дуже важко. У нього божевільна підтримка була. Я за нього не переживаю, а за тих, хто зараз втратив роботу і немає грошей», – сказав Усик.

Нагадаємо, що Олександр Усик, який раніше закликав йти в церкву під час карантину, визнав, що помилявся. Він зазначив, що від своїх слів не відмовляється, але у зв'язку з ситуацією що склалася, він закликав віруючих залишитися на Великдень вдома.

"Кажуть, що коли люди не визнають свої помилки - це погано, а коли вони визнають помилки - це, напевно, добре. Коли я тільки почув про закриття храмів, закликав йти в храми. Я не відмовляюся від своїх слів, я скажу вам те ж саме. Але зараз ситуація складна в тому плані, що все закривають і підсилюють карантин", - заявив спортсмен.

Нагадаємо, Усик розніс Зеленського, розхваливши главу сусідньої держави: "Він мужик зі сталевими яйцями".

А ще Politeka писала, Усик різко висловився про декомунізацію в Україні: "Нехай візьмуть мило, мотузок і...".

Також Politeka писала, що Усик висловився про анексію Криму: "Кинули напризволяще".