Украинский боксер рассказал, что думает о президенте Украины Владимире Зеленском

Боксер-супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) поделился мнением о руководстве президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет Gazeta.ua.

"Он один, у вас нет команды. Кто-то скажет, что я его защищаю. Я этого не делаю, но у него нет профессиональной команды, которая будет делать то, что нужно для страны. Чтобы наша страна, как цветок, расцветала. У нас очень много ресурсов, всего-всего-всего, но нет команды, потому что все хотят заработать», – сказал Усик в одном из интервью.

Усик отметил, что у Зеленского большие проблемы.

«То, что Зеленский делает... Он ничего не сделает, даже если хочет. Я абсолютно не слежу за тем что он говорит, как он ведет дела, но, что у него большие проблемы – это видно. Мне его не жаль, жалость – это грех. Он знал, куда идет, по крайней мере предполагал, что быть президентом очень тяжело. У него сумасшедшая поддержка была. Я за него не переживаю, а за тех, кто сейчас потерял работу и не имеет денег», – сказал Усик.

Напомним, что Александр Усик, который ранее призывал идти в церковь во время карантина, признал, что ошибался. Он отметил, что от своих слов не отказывается, но в связи, с ситуацией которая сложилась, он призвал верующих остаться на Пасху дома.

"Говорят, что когда люди не признают свои ошибки - это плохо, а когда они признают ошибки - это, наверное, хорошо. Когда я только услышал о закрытии храмов, то призвал идти в храмы. Я не отказываюсь от своих слов, я скажу вам то же самое. Но сейчас ситуация сложная в том плане, что все закрывают и усиливают карантин", - заявил спортсмен.

Напомним, Усик разнес Зеленского, расхвалив главу соседнего государства: "Он мужик со стальными яйцами".

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