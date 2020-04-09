Украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) рассказал, что думает об аннексии Крыма

Своим мнением он поделился в интервью ЭХО Киев.

"Я езжу в Крым, когда у меня получается. Сестра живет там, кумовья живут. Как отношусь к тому, что происходит? Это беда, что происходит. Умирает очень много людей. Война – это всегда страшно, это очень плохо", - рассказывает Усик.

Боксер заявил, что "мы кинули своих граждан на произвол судьбы".

"Знаете, что еще мы сделали? Мы кинули своих граждан на произвол судьбы. Мы просто забыли. Кричим: «Территория! Чей Крым?» Я вам скажу: «Да хрен с тобой, Крым. Люди, которые там – вот и есть Крым». На Донбассе, везде, мы забываем о людях. Говорим: «Территория, территория, территория». Хорошо, а люди? Это не самое ценное?

Вот представляете, чтобы полтора миллиона крымчан переехали в Киев или еще куда-то? Куда они поедут без ничего, без никого. В том же Донецке, в том же Луганске. Я переживаю за людей, я реально об этом думаю иногда. Думаю о том, как они там", - резюмировал Усик.

Ранее мы писали, что Александр Усик (17-0, 13 КО) рассказал о том, как война на Донбассе и аннексия Крыма повлияла на его отношение к России.

"У меня очень много знакомых, друзей есть там. Я с ними продолжаю общаться. Они не виноваты в том, что произошло. В том, что наши царьки, которые на верху, чего-то не поделили. Или еще что-то. Президенты между собой каждый день разговаривают, общаются по той или иной ситуации. А мы друг друга хаем, обзываем", - рассказал Александр.

Напомним, Усик отправил Чисору в нокаут, видео: хватило всего два раунда.

Как сообщала Politeka, Усику досталось от экс-чемпиона: "Не прирожденный супертяж".

Также Politeka писала, что Усик "нокаутировал" хейтера на глазах у фанатов: "Ты трусишка".