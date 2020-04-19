Погода в Україні 20 квітня буде контролюватися антициклоном, однак частину регіонів все ж таки накриють дощі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

«Хмарність над північною частиною України таки збільшилася, але дощу з неї не викрутило. Так, трохи якісь краплі є в районі Чорнобиля, Іванківа, за Бучею, добре, що хоч так. Київ також прикрив сонної вологою хмарністю, яка повинна трохи розродиться дощем, але ніби передумала. Завтра, 20-го квітня, така ж ситуація втримається. Збільшення хмарності над північними районами, трохи дощу очікується у східних областях - і все. На решті території - суха погода», - зазначила вона.

При цьому Діденко стверджує, що істотна зміна погоди відбудеться 25 квітня.

«Температура повітря в понеділок буде коливатися в межах +9+14 градусів, на Півдні до +16 градусів. У Києві зараз з'явилася хмарність, яка теоретично повинна видати трохи дощу. Може, за годинку, півтора що у столиці і капне. Завтра в Києві - така ж ситуація, суттєві опади малоймовірні, хоча навколо буде ходити з натяками якась хмарність. Вітер посилиться, напрямок-Північно-Західне. Ніч холодна, до заморозків, вдень всього +9, +10 градусів», - уточнила вона.

За її прогнозом, найближчим часом антициклон по імені Odilo буде і далі провокувати суху погоду на частини України.

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