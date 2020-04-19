Погода в Украине 20 апреля будет контролироваться антициклоном, однако часть регионов все же накроют дожди

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз синоптика Натальи Диденко.

«Облачность над северной частью Украины таки увеличилась, но дождя с нее не выкрутило. Да, чуть какие-то капли есть в районе Чернобыля, Иванкива, за Бучей, хорошо, что хоть так. Киев также прикрыло сонной влажной облачностью, которая должна немного разродится дождем, но будто передумала. Завтра, 20-го апреля, такая же ситуация удержится. Увеличение облачности над северными районами, немного дождя ожидается в восточных областях - и все. На остальной территории - сухая погода», - отметила она.

При этом Диденко утверждает, что существенное изменение погоды произойдет 25 апреля.

«Температура воздуха в понедельник будет колебаться в пределах +9+14 градусов, на Юге до +16 градусов. В Киеве сейчас появилась облачность, которая теоретически должна выдать немного дождя. Может, за часик, полтора что-то в столице и капнет. Завтра в Киеве - такая же ситуация, существенные осадки маловероятны, хотя вокруг будет ходить с намеками какая-то облачность. Ветер усилится, направление-Северо-Западное. Ночь холодная, до заморозков, днем всего +9, +10 градусов», - уточнила она.

По ее прогнозу, в ближайшее время антициклон по имени Odilo будет и дальше провоцировать сухую погоду на части Украины.

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