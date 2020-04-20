Студія Квартал 95 не змогла не потролити президента Володимира Зеленського з його великоднім привітанням

Відповідний відеоролик був опублікований на Youtube, передає Politeka.net.

Зокрема, колишні колеги глави держави вирішили показати дотепну пародію його урочистого привітання з Великоднем.

Зазначимо, що дотепна пародія була продемонстрована в ефірі програми "Чисто News".

Один з акторів студії Квартал 95 Юрій Великий показав, як Володимир Зеленський нібито звертається до українців і під час звернення до нього дзвонить скандально відомий олігарх Ігор Коломойський.

"Привіт, Україно! Я вітаю вас із святом Пасхи. Як ви знаєте, це сімейне свято, коли вся родина збирається за одним столом, люди спілкуються та проводять весь час разом. Це виходить, у нас вже цілий місяць Пасха?" – пожартував гуморист, грає Володимира Зеленського.

Але через якийсь час Володимиру Зеленському на мобільний дзвонить олігарх Ігор Коломойський.

"Здрастуйте, Ігор Валерійович, а ви теж віруючий, а у що ви вірите? В те, що я обов'язково поверну вам "ПриватБанк"? Тоді вибачте, але ми з вами різної віри", – додав актор Юрій Великий.

"Без Жеки - не те", "Молодці, браво!", "Зеленського вже в будь-якому вигляді, важко переносити", "Дуже сподобалося. Спасибі й удачі Вам!", - неоднозначно відреагували на новий номер українці в коментарях.

Раніше ми розповідали, як Квартал 95 наніс удар по найболючішому місцю Зеленського. Зокрема, кварталівці виступили з новим номером, який був присвячений українським чиновникам, а також колишньому і нинішньому президенту України.

Гумористи з Кварталу 95 яскраво потроллили Володимира Зеленського за те, що він не виконує обіцянку посадити всіх порушників законів, які працюють або працювали в українському Кабміні.

Українці неоднозначно відреагували на новий номер студії Квартал 95 і припустили, що посадок топ-політиків в майбутньому також не буде

Нагадаємо, Кошовий повідомив про непоправну втрату в Кварталі 95.

Як повідомляла Politeka, "Квартал 95" висміяв Зеленського прямо зі сцени, Кошовий не стримався.

Також Politeka писала, що повернення Зеленського до "Кварталу 95" неминуче, з'явилася заява: "Пора на удаленку".