йОфіцер Патрульної поліції Олександр Калінчук помер просто на вулиці

Як пише Politeka.net, цю інформацію у Facebook підтвердила прес-служба поліції Дніпропетровської області.

Відомо, що трагедія сталася ще 17 квітня.

Як зазначили його колеги по службі, Олександр Калінчук не дожив до свого 27-го дня народження лише кілька днів.

"Тяжка втрата в нашій поліцейській родині... Раптово пішов з життя патрульний Олександр Калінчук. Він ніс службу в патрульній поліції Дніпропетровської області від самого початку, гідно служив українському народові. До свого 27-го дня народження він не дожив декілька днів.

Олександрові стало зле просто посеред вулиці і його серце зупинилося назавжди... У нього залишилась вагітна дружина, яка несе службу в патрульній поліції. Щирі співчуття родині та близьким Олександра. Ми сумуємо разом із вами. Світла пам’ять Олександрові!", - йдеться у повідомленні.

"Жаль ...Царство Небесне..", "Щирі співчуття рідним і близьким", "Який молодий...", "Дуже шкода таких молодих", "Вічна пам'ять! Низько схиляю голову в журбі! Щирі співчуття рідним", "Шановні батьки,колеги я дякую вам за сина та колегу та співчуваю дуже вам! Кріпиться. Він залишився назавжди в наших серцях!", "Вічна пам'ять! Шкода - молоденький ще зовсім.Батьки, дружина - тримайтеся", - відреагували українці на трагічну новину у коментарях.

Раніше ми повідомляли, що 20 квітня на Донбасі Україна втратила свого захисника. Внаслідок ворожих обстрілів загинув офіцер ЗСУ Андрій Шинкарук.

У вечірньому зведенні прес-центр штабу ООС уточнював, що в результаті обстрілу ворожих загинув український військовослужбовець, ще троє були поранені. Але деталей бойових сутичок з окупантами у штабі не оприлюднили.

Також ми розповідали, що у 2020 році, станом на початок квітня, на Донбасі загинули 45 захисників України, серед яких була жінка-медик.

Останній раз країна понесла втрати 12 квітня – у велике християнське свято Вербну неділю російські найманці вбили солдата 93-ї бригади "Холодний Яр" Леоніда Скакуненка.

Нагадаємо, у мережу злили кадри нового потужного озброєння розвідки ЗСУ.

Як повідомляла Politeka, кадри вогневого удару ракети "Нептун" злили в мережу, українці тріумфують.

Також Politeka писала, що Україна втратила свого захисника, залишилися дружина і син: "Пішов за одним".