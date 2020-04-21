Передбачив ще багато років тому

Грузинський політик Каха Бендукідзе розповів про головні помилки, які обвалили економіку України

Як повідомляє Politeka.net головний реформатор Грузії оцінив ситуацію під час зустрічі з українськими бізнесменами.

Каха Бендукідзе пішов з життя в 2014 році. Незадовго до своєї смерті він встиг попередити Україну про економічну катастрофу і зміни влади. Політик звернув увагу, що за свою недовгу історію Україна поставила антирекорди, якими не варто пишатися.

"Україна встановила кілька світових рекордів по ідіотизму. Вона була на п'ятому місці в СРСР за рівнем ВВП на душу населення, за багатством середнього громадянина. Потім у багатьох частинах колишнього Радянського Союзу були війни, в Україні не було, але в 1994 році вона успішно сповзла на сьоме місце", - зазначив Каха Бендукідзе.

Він підкреслив, що не так давно Польща та Україна були на одному рівні - тепер же різниця колосальна. "Ось де Польща, і де ви. Не соромно?", - звернувся він до українців.

Експерт звернув увагу, що Грузія розвивалася інтенсивніше навіть під час окупації і війни з Росією. На його думку, вся справа в неправильному виборі правлячої верхівки:

"Ви обираєте популістів, людей, які будуть вам обіцяти як можна більше. Це означає, що вибираються не найкращі громадяни, а гірші – те, що я називаю збоченим політичним відбором".

Бендукідзе заявив, що українські політики розвивають бюрократію, заважаючи розвиватися підприємцям. А намагаючись виконати свої обіцянки, влада тільки погіршує життя простих українців:

"Вони вводять високі податки, тому що треба виконувати популістські обіцянки. Вони бездумно і безглуздо підвищують пенсії. Все це призводить до зубожіння народу. І в результаті популярнішими стають інші популісти. Ті, які обіцяють ще більше".

Каха Бендукідзе докладно описав проблеми в українській економіці. Він звернув увагу на невиправдані державні витрати:

"Бюджетний дефіцит в 2013 році становив 9%. У Грузії такого не було навіть тоді, коли ми програли війну з Росією. За п'ять років борг зріс з 13 до 45%. Ваші держвидатки – 48% в рік. Ваша економіка несумісна з життям, з існуванням держави. Не може бути злиденної країни з 48% держвидатків".

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