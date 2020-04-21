Режисер Микита Міхалков вважає, що Україна і Росія стануть однією країною

За його словами, у двох народів дуже багато спільного.

"Я думаю, що буде одна країна. Ми однієї крові, однієї ліні, однією ніжності, впертості. Я приїжджаю сюди, мені ставлять штамп у паспорті - мене це мало хвилює. Це не може порушити моє ставлення до цих людей і до цієї приголомшливо красивої країни ", - заявив він.

Пізніше, в одному з інтерв'ю він розповів, чому Росія втратила Україну і як її можна повернути.

Він зазначив, що не хотів би, щоб це виявилося правдою, однак змінити свідомість людей, вихованих в ненависті до Росії, по-іншому неможливо.

Також Міхалков заявляв, що саме Україна проводить агресивні дії в бік сусіда, хоча ніяких причин для цього немає.

У той же час, режисер назвав українців і росіян братними народами. І зізнався, що любить і поважає громадян України.



Раніше публіцист Анатолій Вассерман заявив, що возз'єднання з Росією зможе поліпшити стан справ в Україні.

За його словами, влада повинна діяти всупереч інтересам російської більшості громадян України".

Нагадаємо, розкрилися подробиці трагедії з дівчиною онука Михалкова.

Як повідомляла Politeka, очманілий Міхалков зібрався силою "повернути українців", на межі божевілля.

Також Politeka писала, що скандальний Михалков "передбачив" Україні лякає майбутнє.