Український стронгмен Василь Вірастюк поділився своєю думкою про ситуацію в Криму і на Донбасі

Заслужений майстер спорту і володар звання "найсильніша людина світу" Василь Вірастюк вважає, що в зоні АТО на сході України склалася просто жахлива ситуація.

Про це Вірастюк розповів у інтерв'ю "Апострофу. Лайм".

Коментуючи думку, що конфлікт на Донбасі може закінчиться практично одразу після смерті президента РФ Володимира Путіна, Вірастюк сказав:





«Мені здається, що навіть якщо Путін і склеїть ласти, все одно це так просто не закінчиться. На цьому сьогодні дійсно заробляють гроші. Знову-таки, я б не хотів це коментувати».

За його словами на Донбасі зараз відбуваються жахливі речі, а багато людей просто стали дикими через те, що там діється.

«Це не закінчиться, людям це приносить прибуток. Там мародерство, думаю, є і масове насильство. Народ дикий, бухає. Тому що наркоти там багато, про це мені теж вже не раз говорили. Алкоголь, наркотики, народ дикий, з отакими очима (закочує очі). Я не заздрю людям, які знаходяться там, на "лінії розмежування", дуже не заздрю. Вони живуть в такому світі, іншої реакції у них не може бути. Дайте їм мир, і вони стануть іншими. А так, алкоголь возиться, все відпрацьовано», - розповів Вірастюк.

Крім того, він розповів, що думає з приводу ситуації з Кримським півостровом.

«Для мене це втрачена територія. Сьогодні я не вважаю її українською», - резюмував спортсмен.

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