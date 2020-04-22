Перехід на скорочений робочий тиждень може відбутися вже посеред літа

Так, з 1 липня 2020 режим чотириденного робочого тижня можуть ввести в разі продовження епідемії і якщо обґрунтовані заходи, спрямовані на її стримування, наприклад, введення карантину, будуть продовжені. Ситуація стосується "Укрзалізниці", передає Politeka.net з посиланням на сайт компанії.

Наголошується, що рішення про можливу "чотирьохденку" прийнято на засіданні правління та погоджено з представниками галузевих профспілок.

Крім того, в повідомленні говориться, що Укрзалізниця прийняла низку антикризових заходів для безперебійної роботи залізничної галузі.

Але, як повідомлялося, в компанії економлять не тільки на паливі. Так, нещодавно працівники локомотивного депо Укрзалізниці на Полтавщині поскаржилися журналістам, що їм видали дивні засоби захисту від "уханьского" вірусу. Замість справжніх масок, люди отримали саморобні - з паперових рушників.

На знімках, які ображений працівник надав ЗМІ, прекрасно видно, що захисні маски були зроблені за допомогою паперових серветок і канцелярських гумок.

Раніше ми повідомляли, є ймовірність, що після закінчення карантину, яке відбудеться за попередньою інформацією не раніше 11 травня, українцям доведеться працювати шість днів на тиждень.

Така інформація з'явилася після проведеного опитування екс-міністром Кабміну Дмитром Дубілетом в Телеграм-каналі - як українці ставляться до введення "шестиденки". Якби уряд ухвалив рішення про це зараз, то українцям довелося б працювати в такому режимі практично до нового року.

Нагадаємо про скандал у розпал епідемії: "Укрзалізниця" видала своїм співробітникам маски з серветок, фото

Як повідомляла Politeka, "шестиденний робочий тиждень": скільки місяців українцям доведеться відпрацьовувати після карантину