Если бы правительство приняло решение о введении шестидневной рабочей неделе, чтобы наверстать упущенное за время карантина, то украинцам пришлось бы работать в таком режиме практически до нового года

Данные появились после проведенного опроса экс-министром Кабмина Дмитрием Дубилетом в Телеграм-канале, передает Politeka.net.

"Вы бы поддержали, если бы после окончания карантина украинское правительство объявило временный переход на 6-дневную рабочую неделю?", - таков был единственный вопрос Дубилета, на который большинство респондентов ответили отрицательно (более 18 тысяч человек, в то же время за "шестидневку" проголосовало более 14 тысяч).

Так, если же Кабмин примет такое решение (правда, еще неизвестно сколько продлится карантин, который, возможно, не закончится 24 апреля), то отрабатывать по субботам украинцам пришлось бы с 1 мая до 21 ноября 2020 года. Это почти 7 месяцев.

Ранее мы сообщали, с 6 апреля в Украине вступил в действие ужесточенный карантин, включающий запрет пребывания в общественных местах без маски или респиратора, посещение парков, скверов и детских площадок, появление на улицах детей до 14 лет без сопровождения взрослых и т.д.

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По словам эксперта, в разговоре с полицейскими нужно первым делом попросить их представиться, показать удостоверение и попросить объяснить, в чем именно заключается нарушение. Вместо документов можно просто назвать свои имя и фамилию. Если ситуация принимает опасный поворот, лучше позвонить адвокату и попросить его приехать. Обычно стражи порядка рассчитывают, что подозреваемый сам себя выдаст. Но признать человека виновным может только суд.

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