Український шоумен і актор Володимир Бистряков вважає, що на Донбасі немає російських військових

Так, він вважає, що там воюють тільки місцеві жителі.

"Не знаю, вводив він (Путін - ред.) раніше війська в Донецьк і Луганськ, але в даний час їх там немає. В даному випадку воюють люди, які там живуть. Так звані ополченці.

Є таке поняття — «добровольці». А з цього боку тут у нас і австралійці, і поляки, і чехи, і хто хочеш воює. Ну і що?" - - заявив Бистряков в одному з інтерв'ю.

Раніше ми писали, що російська співачка Валерія розповіла, як вона ставиться до України.

Валерія розповіла, вважає заслуженим потрапляння в чорний список України.

"Я б сказала, що навіть найменшого приводу не було. Просто сфабрикували справу про «ворога народу». Виправдовуватися не збираюся, я ніколи не виступала і не виступлю проти України. Те, що я підтримала референдум в Криму… Якщо вони вважають, що можуть забороняти думати по-іншому, — заради бога, тоді мені з ними не по дорозі", - заявила співачка.

Нагадаємо, що Вірастюк різко висловився про життя на Донбасі: "Там мародерство, а народ дикий".

Як писала Politeka, російська співачка Валерія різко висловилася про Україну: "Нам не по дорозі".

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