Співачка Анжеліка Варум не вважає конфлікт між Україною і РФ війною

"Вирішила відповісти, щоб позначити свою позицію і раз і назавжди закрити цю тему. Для мене дійсно не існує російсько-української війни. Для мене існує світова політика, економіка, історія, досвід попередніх поколінь і чітке розуміння того, що зараз відбувається. І брати участь в цьому все одно, що брати участь у цунамі, торнадо, землетрус або всесвітній потоп!", зазначила співачка.

За її словами, це їй "не дозволяє робити здоровий глузд".

"Мені - уродженці Львова, не дозволяє це робити здоровий глузд і моє жіноче творче начало. А такі провокатори, сидячи в затишному кріслі за комп'ютером і роздуваючи це полум'я, тим самим підставляєте під кулі професіоналів відчайдушні голови молодих, недосвідчених Романтиків! І Вам за це відповідати перед Історією", - заключила вона.

А от її коханий, Леонід Агутін іншої думки про ставлення між країнами.

"Я люблю українців, цих полум'яних революціонерів, які самі собі придумали війну, загнали себе в глухий кут і тепер готові кожного, хто не згоден з ними хоч в чомусь, вважати контрреволюціонером проклятим, з підлою громадянською позицією", - зазначив він.

Нагадаємо, несподіваний дует: Шнурів і Агутін видали шанувальникам «якусь фігню».

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