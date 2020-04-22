Певица Анжелика Варум не считает конфликт между Украиной и РФ войной

"Решила ответить, чтобы обозначить свою позицию и раз и навсегда закрыть эту тему. Для меня действительно не существует русско-украинской войны. Для меня существует мировая политика, экономика, история, опыт предыдущих поколений и отчетливое понимание того, что сейчас происходит. И участвовать в этом все равно, что участвовать в цунами, торнадо, землетрясении или всемирном потопе!", отметила певица.

По ее словам, это ей "не позволяет делать здравый смысл".

"Мне - уроженке Львова, не позволяет это делать здравый смысл и моё женское созидательное начало. А такие провокаторы, сидя в уютном кресле за компьютером и раздувая это пламя, тем самым подставляете под пули профессионалов бесшабашные головы молодых, несведущих Романтиков! И Вам за это отвечать перед Историей", - заключила она.

А вот ее возлюбленный, Леонид Агутин другого мнения об отношении между странами.

"Я люблю украинцев, этих пламенных революционеров, которые сами себе придумали войну, загнали себя в тупик и теперь готовы каждого, кто не согласен с ними хоть в чем-то, считать контрреволюционером проклятым, с подлой гражданской позицией", - отметил он.

Напомним, неожиданный дуэт: Шнуров и Агутин выдали поклонникам «какую-то фигню».

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