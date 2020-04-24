Скандальний український композитор Володимир Бистряков впевнений, що Україна не витримає без російської економіки

За його словами, Україну нічого хорошого не чекає ні з США, ні з Європою.

"Ми не зможемо стати самостійною державою, якщо ми кудись не прислонимся. Ми спробували притулитися до Європі, Америці, у нас не вийшло. У нас залишається тільки Росія. Це може бути сказано не патріотично, мені зараз скажуть, що я агент Кремля, Путіна. Але, без російської економіки, наша економіка не витримає", - запевняє він.

Крім того, композитор впевнений, що українці і самі це розуміють.

Раніше Бистряков висловив думку, що на Донбасі немає військових РФ.

За його словами, там воюють виключно ті люди, які там проживають. Крім того, він упевнений, що безвізовий режим просто знищить українців як націю, а в країні залишаться одні люди похилого віку і діти.

Бистряков порівняв Україну з Африкою.

"Якщо подивитися на нашу країну з боку, то ми просто ідіоти. Якщо в Африці сидять люди на піску, де-то смажать черв'ячків, з сарани влаштовують спекотне, при цьому щасливі, при цьому ще й танцюють і навіть розмножуватися можуть, то тут, на найбагатших землях, з такою інфраструктурою, яка у нас була, і ми сегодня прийшли до того, що жебраки. Це просто ганьба", - заявив композитор.

Нагадаємо, що відомий композитор оскандалився проросійським заявою.

Як повідомляла Politeka, у базу «Миротворця» потрапив український композитор, піаніст і шоумен Володимир Бистряков.

Також Politeka писала, що українці жорстко відреагували на проросійський заяву Бистрякова.