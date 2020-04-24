Скандальный украинский композитор Владимир Быстряков уверен, что Украина не выдержит без российской экономики

По его словам, Украину ничего хорошего не ждет ни с США, ни с Европой.

"Мы не сможем стать самостоятельной державой, если мы куда-то не прислонимся. Мы попытались прислониться к Европе, Америке, у нас не получилось. У нас остается только Россия. Это может быть сказано не патриотично, мне сейчас скажут, что я агент Кремля, Путина. Но, без российской экономики, наша экономика не выдержит", - уверяет он.

Кроме того, композитор уверен, что украинцы и сами это понимают.

Ранее Быстряков выразил мнение, что на Донбассе нет военных РФ.

По его словам, там воюют исключительно те люди, которые там проживают. Кроме того, он уверен, что безвизовый режим просто уничтожит украинцев как нацию, а в стране останутся одни старики и дети.

Быстряков сравнил Украину с Африкой.

"Если посмотреть на нашу страну со стороны, то мы просто идиоты. Если в Африке сидят люди на песке, где-то жарят червячков, из саранчи устраивают жаркое, при этом счастливы, при этом еще и танцуют и даже размножаться могут, то здесь, на самых богатых землях, с такой инфраструктурой, которая у нас была, и мы сегодня пришли к тому, что нищие. Это просто позор", - заявил композитор.

Напомним, что известный композитор оскандалился пророссийским заявлением.

Как сообщала Politeka, в базу «Миротворца» попал украинский композитор, пианист и шоумен Владимир Быстряков.

Также Politeka писала, что украинцы жестко отреагировали на пророссийское заявление Быстрякова.