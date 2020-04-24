У Моз анонсували масове тестування українців на китайський вірус

Таку заяву зробив головний державний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі одного з українських телеканалів.

Наголошується, що будуть тестувати для виявлення антитіл до уханьскому вірусу, тобто будуть визначати тих, хто вже переніс захворювання.

Україна може стати п'ятою країною, де запустили таку ІФА-діагностику.

"Я думаю, що найближчим часом буде масове тестування населення саме на наявність антитіл. Це буде показувати, перехворіли, або не перехворіли люди коронавирусной хворобою, чи є імунітет. Поки ми не маємо чітких наукових даних, якої тривалості цей імунітет буде. Але поки можемо судити про те, що у кого є ці антитіла - імунітет справляється три місяці", - розповів Ляшко

При цьому н відзначив, що використовуються в даний час для виявлення коронавіруса в організмі ПЛР-тести теж не завжди дають об'єктивну інформацію.

Довідка: імуноферментний аналіз (ІФА, ELISA) – метод визначення сполук/макромолекул/вірусів на основі специфічної реакції "антиген-антитіло". Утворився комплекс виявляють за допомогою ферменту. Антитіла зв'язуються виключно з певними антигенами (чужорідними для організму сполуками) – і ні з якими іншими. Переваги методу: відносно низька ціна, стабільність реагентів, простота реєстрації, створення каскадних систем посилення химсигналов.

Зазначимо, думка українців з цього приводу розділилися. У мережі сумніваються в ефективності таких тестів: «Тести ці давно на ринку. Китайські - ті, що європейці масово викинули у смітник, бо брешуть», «Це ті тести, які європейці відправляють назад у Китай через низьку ефективнысть».

Водночас інші вважають таке тестування правильним ходом: «Якщо це станеться - це буде другий розумний крок нашої держави. Перший був свідомий карантин, хоча і економічно болючий... Такий тест дозволить повністю і без будь-яких наслідків виходити з карантину людям, для яких вірус не представляє загрози. Це розумно і логічно».

Також багатьох хвилює питання фінансування цих меропритий.

«З якою практичною метою це робиться, не зрозуміло. Заради статистичних чи наукових даних? Чи не задорого заради однієї ідеї? Можна було направити гроші на покращення системи охорони здоров'я», «З одного боку, масове тестування - справа хороша, але коли говорять про його порівняльної дешевизни, розумієш, що проводитися воно буде за рахунок населення, причому, в примусовому порядку», «А може чиновникам витратити гроші з великим толком, наприклад сконцентруватися на лікуванні хворих на оснащення реанімаційних?» - пишуть в мережі.

Нагадаємо, в МОЗ розкрили, яке обмеження залишиться з українцями надовго: «Ми будемо змушені…».

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