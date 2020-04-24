В Минздраве анонсировали массовое тестирование украинцев на китайский вирус

Такое заявление сделал главный государственный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире одного из украинских телеканалов.

Отмечается, что тестировать будут для выявления антител к уханьскому вирусу, то есть будут определять тех, кто уже перенес заболевание.

Украина может стать пятой страной, где запустили такую ИФА-диагностику.

"Я думаю, что в ближайшее время будет массовое тестирование населения именно на наличие антител. Это будет показывать, переболели, или не переболели люди коронавирусной болезнью, есть ли иммунитет. Пока мы не имеем четких научных данных, какой продолжительности этот иммунитет будет. Но пока можем судить о том, что у кого есть эти антитела - иммунитет справляется три месяца", - рассказал Ляшко

При этом н отметил, что используемые в настоящее время для выявления коронавируса в организме ПЦР-тесты тоже не всегда дают объективную информацию.

Справка: иммуноферментный анализ (ИФА, ELISA) – метод определения соединений/макромолекул/вирусов на основе специфической реакции "антиген-антитело". Образовавшийся комплекс выявляют с помощью фермента. Антитела связываются исключительно с определенными антигенами (чужеродными для организма соединениями) – и ни с какими другими. Достоинства метода: относительно низкая цена, стабильность реагентов, простота регистрации, создание каскадных систем усиления химсигналов.

Отметим, мнение украинцев по этому поводу разделились. В сети сомневаются в эффективности таких тестов: «Тесты эти давно на рынке. Китайские - те, что массово европейцы выбросили в мусорку, ибо брешуть», «Это те тесты, которые европейцы отправляют обратно в Китай из-за низкой эффективности».

В то же время другие считают такое тестирование правильным ходом: «Если это произойдет - это будет второй разумный шаг нашего государства. Первый был заблаговременный карантин, хотя и экономически болезненный ... Такой тест позволит полностью и без каких-либо последствий выходить из карантина людям, для которых вирус не представляет угрозы. Это разумно и логично».

Также многих волнует вопрос финасирования этих меропритий.

«С какой практической целью это делается, не понятно. Ради статистических или научных данных? Не дороговато ли ради одной идеи? Можно было направить деньги на улучшение системы здравоохранения», «С одной стороны, массовое тестирование - дело хорошее, но когда говорят о его сравнительной дешевизне, понимаешь, что проводиться оно будет за счёт населения, причём, в принудительном порядке», «А может чиновникам потратить деньги с бОльшим толком, например сконцентрироваться на лечении больных и на оснащении реанимационных ?» - пишут в сети.

Напомним, в Минздраве раскрыли, какое ограничение останется с украинцами надолго: «Мы будем вынуждены…».

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