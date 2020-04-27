Всі етапи виходу з карантину можуть початися одночасно
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці, передає Politeka.net. За його словами, минулого тижня Кабмін презентував "дорожню карту" щодо виходу з карантину. Всі перераховані там етапи не прив'язані до конкретної дати і можуть бути об'єднані.
«Сподіваємося, що стартова точка настане 11 травня», - зазначив Шмигаль.
Якщо кількість хворих буде скорочуватися, уряд готовий об'єднати другий, третій або четвертий етапи виходу з карантину.
"Не треба буде чекати 10 чи 20 днів для запуску чергового етапу", - пояснив урядовець.
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При цьому якщо кількість хворих буде зростати, карантин навпаки посилять.
На даний момент, прописуються умови для роботи тих об'єктів, яким дозволять відкритися. Вже відомо, що в першу чергу будуть відкриті ринки, які зможуть забезпечити належні умови роботи.
Відзначимо, що в коментарях до посту дуже різко відреагували на заяву прем'єр-міністра.
«Поки ти там карти малюєш, народ з голоду здихає! Художник, блін», «Чекаємо план розстрілу населення!», «Якщо зараз не дати малому і середньому бізнесу працювати, до зими почнеться голод. Ви хочете повторити голодомор?», - пишуть обурені користувачі мережі.
Нагадаємо, що Кличко висловився про відкриття метро, спантеличивши киян: "Деякі країни вже відкрили".
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