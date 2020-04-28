Погода в Україні улітку 2020 не буде сильно відрізнятися від того, що було в попередні роки

Літні місяці в цьому році будуть теплими, але екстремальної спеки чекати не варто. Такий прогноз озвучив Ігор Кибальчич, кандидат географічних наук, синоптика Харківського гідрометцентру, передає "Обозреватель".

Зазначимо, що такий прогноз синоптик дав виходячи з минулої теплої зими. Адже, судячи за спостереженнями, літо після таких зим занадто спекотним не буває.

весна, літо, квіти, погода, Getty Images

"Навряд чи буде 40 градусів спеки. Тому що після теплої зими, а особливо рекордно теплою, літо, як правило, не таке спекотне", - упевнений Кибальчич.

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Також згідно з його прогнозом, глобальна зміна клімату може призвести до того, що в Україні з'являться пустелі і напівпустелі. У зоні ризику знаходяться Одеська, Миколаївська і Херсонська області.

пустыня

Раніше повідомлялося, що кліматологи прогнозують, що в 2020 році в Україні погода буде нестабільною, дуже посушливою. І це загрожує обернутися бідою - якість повітря почне погіршуватися, концентрація шкідливих речовин може зрости.

Крім того, згідно з прогнозом, стане гірше і якість води. Вже зараз в регіонах України продовжує зменшуватися "водність" річок. 

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