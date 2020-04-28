Погода в Україні улітку 2020 не буде сильно відрізнятися від того, що було в попередні роки

Літні місяці в цьому році будуть теплими, але екстремальної спеки чекати не варто. Такий прогноз озвучив Ігор Кибальчич, кандидат географічних наук, синоптика Харківського гідрометцентру, передає "Обозреватель".

Зазначимо, що такий прогноз синоптик дав виходячи з минулої теплої зими. Адже, судячи за спостереженнями, літо після таких зим занадто спекотним не буває.

"Навряд чи буде 40 градусів спеки. Тому що після теплої зими, а особливо рекордно теплою, літо, як правило, не таке спекотне", - упевнений Кибальчич.

Також згідно з його прогнозом, глобальна зміна клімату може призвести до того, що в Україні з'являться пустелі і напівпустелі. У зоні ризику знаходяться Одеська, Миколаївська і Херсонська області.

Раніше повідомлялося, що кліматологи прогнозують, що в 2020 році в Україні погода буде нестабільною, дуже посушливою. І це загрожує обернутися бідою - якість повітря почне погіршуватися, концентрація шкідливих речовин може зрости.

Крім того, згідно з прогнозом, стане гірше і якість води. Вже зараз в регіонах України продовжує зменшуватися "водність" річок.

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