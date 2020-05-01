У травні українців чекає безліч нововведень, приємних і неприємних сюрпризів

Politeka.net дізнавалася, до чого готуватися українцям з 1 травня, зібравши всі ключові зміни травня.

Карантин

За попереднім планом, 11 травня Україна почне плавний вихід з карантину. Втім, вже з 1 травня в країні повинні відкритися продуктові ринки, які будуть працювати з дотриманням санітарних норм. Чи продовжать карантин після 11 травня поки невідомо, але навчальні заклади, найімовірніше, в травні не відкриють. В середині травня українців планують пустити в парки і сквери, а також дозволять працювати сфері послуг.

Індексація пенсій

У травні більшість українських пенсіонерів отримають надбавку до пенсії. Це відбудеться в результаті індексації виплат. Розмір пенсії зросте приблизно на 260 гривень. Гарантоване підвищення пенсій отримають 7 млн пенсіонерів. Крім цього, пенсіонери старше 80 років отримають щомісячну надбавку у 500 гривень.

Тарифи на газ

Запуск ринку газу в травні не відбудеться, так як його уряд відклав. У травні українці заплатять за газ на 14,3% менше. У «Нафтогаз» встановили вартість споживання газу на рівні 3,71 гривні. Окремо українці будуть платити за транспортування газу. У різних областях ціна за транспортування різна.

Штрафи

З травня в Україні повинна була запрацювати автоматична система фотовідеофіксації порушень ПДР. Втім, в МВС тимчасово відтермінували нововведення, так як частина підрозділів Нацполіції знаходяться на карантині. Незважаючи на це, система почне працювати в тестовому режимі з 1 травня.

Перерахунок субсидій

У травні українцям автоматично перерахують субсидії на неопалювальний сезон. В органи соцзахисту для цього йти не потрібно буде. До речі, ті, хто втратив роботу, зможуть оформити субсидію без урахування минулої зарплати, а з розрахунку компенсації, одержуваної по системі соцстрахування. Для цього потрібно стати на облік у Центрі зайнятості.

Вихідні у травні

У травні українці традиційно багато відпочивають. В цьому році всеукраїнські вихідні випадають на два довгих вікенди 1-3 травня та 9-11 травня.

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