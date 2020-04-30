Багато хто не хоче ризикувати життям заради таких грошей

Українські медики, які сьогодні працюють з людьми, що заразилися уханьским вірусом, не отримали обіцяні доплати

Вірніше, доплати вони отримали, але ці гроші виявилися настільки мізерними, що медики вважають це за образу, а деякі з них зібралися звільнятися, передає ТСН.

Так, Ольга Пидручняк з Тернопільської області отримала в якості доплати 663 гривні, а медсестра Галина з Івано-Франківська – 161 гривню. Як пояснили в бухгалтерії, доплату рахували за години, проведені в палаті пацієнта.

«Завтра звільняюся», - заявила Галина журналістам, зазначивши, що не готова ризикувати здоров'ям заради таких грошей.

Ці суми медперсонал отримав на тлі обіцяних 300% від окладу. Виявилося, що більшість медиків отримали мізерні доплати – від 100 до 1000 гривень. Правда, в деяких областях місцева влада доплатила медикам з місцевого бюджету.

Відзначимо, що в мережі спливло ще багато таких історій. Крім цього, українці взялися критикувати владу.

«Зеленський застрілися зі своєю командою - бандою... Своїм - шалені зарплати, а медикам кістки кинули», «Якого біса відбувається??? Де обіцяні гроші?», «Як кажуть грошей немає але ви тримайтеся», «Як завжди Кинули Всіх Медиків! Нічого Нового!!!», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я ще місяць тому пообіцяло медикам доплати, але реальні гроші лікарі так і не отримують. Тепер у МОЗ обіцяють, що медперсонал отримає повноцінні доплати до зарплати за квітень, у березневу вони нібито не увійшли.

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