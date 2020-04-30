Українцям розповіли про грошової допомоги, яку виплатять до 5 травня
Разові щорічні виплати отримають ветерани війни та жертви нацистських переслідувань. Про це повідомила прес-служба Мінсоцполітики.
Все щорічну фінансову допомогу виплатять більше мільйону громадян.
В залежності від категорії розмір нарахувань варіюється від 900 до 4120 грн. Для цього органам соціального захисту населення вже перерахували 1346,2 млн грн.
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В залежності від категорії сума нарахувань складе:
ветеранам війни I групи інвалідності особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною – 4120 грн;
II групі –3640 грн;
III групі – 3160 грн;
учасникам бойових дій – 1390 грн.
Членам сімей загиблих, померлих інвалідів внаслідок війни і родичам померлих учасників бойових дій, а також подружжю учасників війни, які за життя отримали статус інваліда, виплатять по 900 грн.
За станом на 28 квітня зазначені виплати вже отримали 843,1 тис. чоловік.
У міністерстві підкреслили, що всі, кому не нарахували допомогу до 5 травня, можуть звернутися та отримати її до 30 вересня поточного року.
Раніше ми розповідали, що українцям на карантині передбачені додаткові виплати. Зокрема, кошти отримають Фопи першої та другої групи: на кожну дитину до 10 років передбачається виплата в розмірі прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років - 1779 гривень, для дітей від 6 до 10 років - 2218 гривень).
Більш того, додаткові виплати отримають українці, які втратили роботу або не можуть працевлаштуватися під час карантину.
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