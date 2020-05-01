В мае украинцев ждет множество новшеств, приятных и неприятных сюрпризов

Politeka.net узнавала, к чему готовится украинцам с 1 мая, собрав все ключевые изменения мая.

Карантин

По предварительному плану, 11 мая Украина начнет плавный выход из карантина. Впрочем, уже с 1 мая в стране должны открыться продуктовые рынки, которые будут работать с соблюдением санитарных норм. Продолжат ли карантин после 11 мая пока неизвестно, но учебные заведения, вероятнее всего, в мае не откроют. В середине мая украинцев планируют пустить в парки и скверы, а также разрешат работать сфере услуг.

Индексация пенсий

В мае большинство украинских пенсионеров получат прибавку к пенсии. Это произойдет в результате индексации выплат. Размер пенсии вырастет примерно на 260 гривен. Гарантированное повышение пенсий получат 7 млн пенсионеров. Кроме этого, пенсионеры старше 80 лет получат ежемесячную надбавку в 500 гривен.

Тарифы на газ

Запуск рынка газа в мае не состоится, так как правительство его отложило. В мае украинцы заплатят за газ на 14,3% меньше. В «Нафтогазе» установили стоимость потребления газа на уровне 3,71 гривны. Отдельно украинцы будут платить за транспортировку газа. В разных областях цена за транспортировку разная.

Штрафы

С мая в Украине должна была заработать автоматическая система фотовидеофиксации нарушений ПДД. Впрочем, в МВД временно отсрочили нововведение, так как часть подразделений Нацполиции находятся на карантине. Несмотря на это, система начнет работать в тестовом режиме с 1 мая.

Перерасчет субсидий

В мае украинцам автоматически пересчитают субсидии на неотопительный сезон. В органы соцзащиты для этого идти не нужно будет. Кстати, те, кто потерял работу, смогут оформить субсидию без учета прошлой зарплаты, а из расчета компенсации, получаемой по системе соцстрахования. Для этого нужно встать на учет в Центре занятости.

Выходные в мае

В мае украинцы традиционно много отдыхают. В этом году всеукраинские выходные выпадают на два долгих уикенда 1-3 мая и 9-11 мая.

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