Субота 2 травня у багатьох регіонах України пройде з дождями
Про те, до якої погоди готуватися українцям розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.
Дощі очікуються в західній частині України, а також у Вінницькій і Житомирській областях.
також Опади ймовірні на Сумщині, Харківщині, місцями в Одеській області.
В основному сухо буде на сході, півдні і в центрі країни.
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Температура повітря в суботу складе +18 + 4 градуси, на заході буде свіже, +14 +18 градусів, на сході, в Дніпрі, Кропивницков і їх районах місцями до +26 градусів.
Що стосується погоди, то завтра, 2 травня, сюди повернеться тепло +22 градусів. Є ймовірність локальних опадів.
Тепло протримається у неділю та понеділок, а з вівторка очікується похолодання.
Зазначимо, згідно з довгостроковими прогнозами синоптиків, травень в Україні буде по-літньому теплим, а ближче до кінця місяця і откровеено спекотним.
Дощів у травні, згідно з попередніми прогнозами, буде небагато, однак на початку місяця і в останній його декаді слот очікувати двох хвиль зі зливами і грозами. Надлишок дощів у травні можливий в Карпатах. Водночас на півдні країни їх може не вистачати.
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