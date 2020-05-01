Синоптики розповіли, до чого готуватися

Субота 2 травня у багатьох регіонах України пройде з дождями

Про те, до якої погоди готуватися українцям розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Дощі очікуються в західній частині України, а також у Вінницькій і Житомирській областях.

також Опади ймовірні на Сумщині, Харківщині, місцями в Одеській області.

В основному сухо буде на сході, півдні і в центрі країни.

Температура повітря в суботу складе +18 + 4 градуси, на заході буде свіже, +14 +18 градусів, на сході, в Дніпрі, Кропивницков і їх районах місцями до +26 градусів.

Що стосується погоди, то завтра, 2 травня, сюди повернеться тепло +22 градусів. Є ймовірність локальних опадів.

Тепло протримається у неділю та понеділок, а з вівторка очікується похолодання.

Зазначимо, згідно з довгостроковими прогнозами синоптиків, травень в Україні буде по-літньому теплим, а ближче до кінця місяця і откровеено спекотним.

Дощів у травні, згідно з попередніми прогнозами, буде небагато, однак на початку місяця і в останній його декаді слот очікувати двох хвиль зі зливами і грозами. Надлишок дощів у травні можливий в Карпатах. Водночас на півдні країни їх може не вистачати.

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