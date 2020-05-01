Синоптики рассказали, к чему готовиться

Суббота 2 мая во многих регионах Украины пройдет с дождями

О том к какой погоде готовиться украинцам рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Дожди ожидаются в западной части Украины, а также в Винницкой и Житомирской областях.

Осадки также вероятны на Сумщине, Харьковщине, местами в Одесской области.

В основном сухо будет на востоке, юге и в центре страны.

Температура воздуха в субботу составит +18 + 4 градуса, на западе будет свежее, +14 +18 градусов, на востоке, в Днепре, Кропивницков и их районах местами до +26 градусов.

Что касается погоды в Киеве, то завтра, 2 мая, сюда вернется тепло +22 градусов. Есть вероятность локальных осадков.

Тепло продержится в воскресенье и понедельник, а со вторника ожидается похолодание.

Отметим, согласно долгосрочным прогнозам синоптиков, май в Украине будет по-летнему теплым, а ближе к концу месяца и откровеено жарким.

Дождей в мае, согласно предварительным прогнозам, будет немного, однако в начале месяца и в последней его декаде слот ожидать двух волн с ливнями и грозами. Избыток дождей в мае возможен в Карпатах. В то же ремя на юге страных их может не хватать.

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