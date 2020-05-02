Погода в Україні 2 травня різко зміниться, практично всі регіони країни накриють сильні дощі з грозами

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

«…2 травня, вночі у західних, вдень і в більшості північних, центральних та Одеській областях короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м / с. Температура вночі 7-12, вдень 19-24, в східних та Дніпропетровській областях до 27, в західних областях 15-20», - йдеться в повідомленні.

При цьому в Київській області, прогнозують синоптики, буде лише короткочасний дощ.

«На Київщині найближчої вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м / с. Температура вночі 7-12, вдень 19-24, у Києві вночі близько 10, вдень 20-22», - підкреслюється в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, синоптик Наталка Діденко прогнозувала сильний дощ у багатьох регіонах України.

Зокрема, дощі очікуються в західній частині України, а також у Вінницькій та Житомирській областях. Опади також ймовірні на Сумщині, Харківщині, місцями в Одеській області. В основному сухо буде на сході, півдні і в центрі країни. Температура повітря в суботу складе +18 +4 градуси, на заході буде свіже, +14 +18 градусів, на сході, в Дніпрі, кропивницьких та їх районах місцями до + 26 градусів.

Що стосується погоди в Києві, то завтра, 2 травня, сюди повернеться тепло +22 градусів. Є ймовірність локальних опадів.

Нагадаємо, травень у перший же день покаже все, на що здатний: від гроз до літніх +26.

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