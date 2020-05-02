Погода в Украине 2 мая резко изменится, практически все регионы страны накроют сильнейшие дожди с грозами

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

«…2 мая, ночью в западных, днем и в большинстве северных, центральных и Одесской областях кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с. Температура ночью 7-12; днем 19-24, в восточных и Днепропетровской областях до 27, в западных областях 15-20», - говорится в сообщении.

При этом в Киевской области, прогнозируют синоптики, будет лишь кратковременный дождь.

«На Киевщине ближайшей ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с. Температура ночью 7-12, днем 19-24, в Киеве ночью около 10, днем 20-22», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось ранее, синоптик Наталья Диденко прогнозировала сильный дождь в многих регионах Украины.

В частности, Дожди ожидаются в западной части Украины, а также в Винницкой и Житомирской областях. Осадки также вероятны на Сумщине, Харьковщине, местами в Одесской области. В основном сухо будет на востоке, юге и в центре страны. Температура воздуха в субботу составит +18 + 4 градуса, на западе будет свежее, +14 +18 градусов, на востоке, в Днепре, Кропивницков и их районах местами до +26 градусов.

Что касается погоды в Киеве, то завтра, 2 мая, сюда вернется тепло +22 градусов. Есть вероятность локальных осадков.

Напомним, май в первый же день покажет все, на что способен: от гроз до летних +26.

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