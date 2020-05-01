Це просто не вкладається в голові

Деякі українські пенсіонери сьогодні отримує неймовірно високий розмір виплат, порівняно з іншими громадянами

Як повідомляє Politeka, про це йдеться у матеріалі Пенсійного фонду України.

Так, станом на перше квітня загальна чисельність пенсіонерів в Україні становить трохи більше 11,2 млн осіб. При цьому середній розмір пенсії становить 3170 гривень.

Однак колишні судді в Україні отримують пенсію в розмірі 50 тисяч гривень. При цьому колишні військові в Україні отримують пенсію трохи більше ніж п'ять тисяч гривень.

Як повідомлялося раніше, з 1 травня українським пенсіонерам проіндексують пенсії. Стало відомо, кому і на скільки підвищать виплати.

Пенсійний фонд України профінансує підвищення пенсії для 8,36 мільйона чоловік. Встановлено, що розмір пенсійних виплат не може бути нижчою за 2100 гривень, а після індексації пенсії українців будуть підвищені не менш, ніж на 100 гривень. Середній розмір підвищення складе 259,41 гривень.

Українці почнуть отримувати проіндексовані пенсії вже з 4 травня.

Підкреслюється, що обов'язковою умовою підвищення пенсії до рівня прожиткового мінімуму буде наявність достатнього страхового стажу (для жінок-не менше 30 років, для чоловіків - від 35 років).

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