Деякі українські пенсіонери сьогодні отримує неймовірно високий розмір виплат, порівняно з іншими громадянами
Як повідомляє Politeka, про це йдеться у матеріалі Пенсійного фонду України.
Так, станом на перше квітня загальна чисельність пенсіонерів в Україні становить трохи більше 11,2 млн осіб. При цьому середній розмір пенсії становить 3170 гривень.
Однак колишні судді в Україні отримують пенсію в розмірі 50 тисяч гривень. При цьому колишні військові в Україні отримують пенсію трохи більше ніж п'ять тисяч гривень.
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Як повідомлялося раніше, з 1 травня українським пенсіонерам проіндексують пенсії. Стало відомо, кому і на скільки підвищать виплати.
Пенсійний фонд України профінансує підвищення пенсії для 8,36 мільйона чоловік. Встановлено, що розмір пенсійних виплат не може бути нижчою за 2100 гривень, а після індексації пенсії українців будуть підвищені не менш, ніж на 100 гривень. Середній розмір підвищення складе 259,41 гривень.
Українці почнуть отримувати проіндексовані пенсії вже з 4 травня.
Підкреслюється, що обов'язковою умовою підвищення пенсії до рівня прожиткового мінімуму буде наявність достатнього страхового стажу (для жінок-не менше 30 років, для чоловіків - від 35 років).
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