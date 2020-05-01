С 1 мая украинским пенсионерам проиндексируют пенсии. Стало известно, кому и на сколько повысят выплаты

Пенсионный фонд Украины профинансирует повышение пенсии для 8,36 миллиона человек. Установлено, что размер пенсионных выплат не может быть ниже 2100 гривен, а после индексации пенсии украинцев будут повышены не менее, чем на 100 гривен. Средний размер повышения составит 259,41 гривен.

В ПФУ также сообщили, что размер повышения составит:

100 гривен для 45% пенсионеров,

от 100 гривен до 400 гривен для 37,9% пенсионеров,

от 400 гривен до 500 гривен для 6,1% пенсионеров,

от 500 гривен до 700 гривен для 5,6% пенсионеров,

от 700 гривен до 1000 гривен для 3,1% пенсионеров,

более 1000 гривен для 2,3% пенсионеров.

Украинцы начнут получать проиндексированные пенсии уже с 4 мая.

Подчеркивается, что обязательным условием повышения пенсии до уровня прожиточного минимума будет наличие достаточного страхового стажа (для женщин не менее 30 лет, для мужчин - от 35 лет).

Впрочем, многие украинские пенсионеры не получат прибавок после индексации. В частности, она не коснется специальных пенсий, то есть пенсий судьям, прокурорам и т.д., а также пенсионеров, получающих различные надбавки.

Не положены повышенные выплаты и работающим пенсионерам.

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