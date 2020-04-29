Спека вдарить по українцям вже через тиждень

Приблизно 8-10 травня температура в Україні зросте до 27-30 градусів тепла. Такий прогноз озвучив відомий народний синоптик Леонід Горбань, передає «Сьогодні».

За його словами, травень в Україні буде спекотним. Опадів практично не буде, що призведе до посухи. Дощі можна чекати тільки на початку та в кінці місяця. При цьому в кінці місяця очікуються справжні зливи при високій температурі повітря.

«Травень очікується спекотним та посушливим, в середині місяця два тижні не буде опадів», - розповів Горбань.

Згідно з прогнозом, температура на початку травня почне стрімко підніматися вгору. До 10 травня стовпчики термометра прогріються до 30 градусів, а до середини травня температура нормалізується на рівні 27-29 градусів. Горбань підкреслює, що опадів не буде майже по всіх областях, крім Карпат.

В останні дні місяця температура дещо спаде, так як в Україну прийде циклон з півдня і південного заходу. Буде тепло, але очікуються сильні зливи. Дощі почнуться приблизно з 25 травня, тому початок літа буде прохолодним.

«Особливо сильні зливи можливі 28-29 травня, в окремих регіонах випаде до 15 мм опадів, майже чверть місячної норми», - попереджає Горбань.

Варто відзначити, що синоптик ще взимку говорив про те, що травень цього року буде найспекотнішим місяцем.

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